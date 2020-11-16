Çocuk işçinin darp edildiği fabrika mühürlendi

İstanbul Kağıthane'de 15 yaşındaki çocuk işçiyi darp eden usta ve o anları gülerek kameraya kaydeden patronun oğlunun serbest bırakılmasına itiraz edildi. Fabrika ise belediye tarafından mühürlendi.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan Yücel B.'nin 15 yaşındaki çocuk işçiye işkence ettiği, fabrika sahibinin oğlu Bayram S.K.'nin de o anları gülerek kameraya kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Yücel B. ile Bayram S.K. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yücel B.'nin darp ettiği, elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluşan çocuk işçinin 8 yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralandığı ve beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilmişti.

Savcılık, Yücel B. ile Bayram S.K.'nin serbest bırakılmalarına itiraz etti. Savcı tarafından İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına yapılan itirazda, "Şüphelilerin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan mağduru darp ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu" belirtildi. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Öte yandan Kağıthane Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fabrikanın mühürlendiğini açıkladı. Belediye paylaşımında "İlçemizde yaşanan ve vicdanları sızlatan 15 yaşında çocuğa şiddet olayına karşı kayıtsız kalamazdık. Olayın yaşandığı iş yerini mühürledik..." ifadesine yer verdi.

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