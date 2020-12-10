Çocuğunu istismar ettiği iddia edilen babaya velayet verildi

Adana’da idari hakim olarak görev yapan babası tarafından yıllardır cinsel istismara uğradığı iddia edilen 10 yaşındaki çocuğun velayeti geçtiğimiz aylarda annenin tedbiren velayet talebinin reddedilmesiyle yeniden babaya verildi.

Kahramanmaraş’ta aile hekimi olarak çalışan anne A.Z. 9 yıl önce boşandığını ve oğlunun 2 yaşından itibaren babasının yanına yatılı olarak gitmeye başladığını söyledi. Oğlunun 6 yaşına geldiğinde babasının kendisine kötü şeyler yaptığını anlatması üzerine önce psikiyatriste başvurduğunu, psikiyatristin Çocuk İzleme Merkezi’ne yönlendirdiği anlatan anne, buradan Adli Tıp Kurumu’na sevk istediğini ancak bunun kabul edilmemesi üzerine kendisinin oğluyla birlikte İstanbul Tıp Fakültesi’ne başvurduğunu söyledi.

İÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen, iki uzman doktor ve iki profesörün imzasını taşıyan raporda “Küçükle yapılan görüşme ve ele geçen tüm bilgi ve belgelerin bir arada ve müşterek değerlendirilmesi sonucunda babanın küçüğe yönelik uygunsuz cinsel içerikli davranışlarının bulunduğu kanaatine varıldığı görüşümüzü içerir rapordur” ifadesine yer verildi.

Raporda İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.08.2017 tarihli raporuna da referans verilirken, bu raporda çocuğun babasına yönelik kaçınma davranışı taşıdığının ve “Çocukla yapılan görüşme sonucunda babanın çocuğa yönelik uygunsuz cinsel içerikli davranışlarının belirlendiği, bu davranışların çocuğun beyanı ile babanın çocuğunun dudağından öpme, babanın kendi göğüslerinden öptürme olarak belirtildiği”nin kayıtlı olduğu bildirildi.

'Cinsel istismar' iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor

soL’un edindiği bilgiye göre babanın oğluna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında savcılık talebi üzerine düzenlenen Adli Tıp raporunun hazır olduğu ancak henüz açıklanmadığı öğrenildi. Soruşturmanın gidişatı söz konusu rapora göre belirlenecek.

Anne A.Z. soL’a yaptığı açıklamada babanın hakim olduğu için çevresine güvendiğini ve kendisine dava üzerine dava açarak yıldırmaya çalıştığını savundu.

A. Z. velayetin babaya verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının olduğu gün evlerine 5 ekip polisin gelerek oğlunu babasına götürmek istediklerini ancak oğlunun saatlerce direnmesi nedeniyle polislerin gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Polislerin çocuğu evden götürmeye çalışırken çocuğun direndiği anlara ilişkin bir video sosyal medyada paylaşılmıştı.

Geçici velayet talebi reddedildi

Öte yandan A.Z.’nin avukatı Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz kendilerinin baba hakkında cinsel istismar iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici velayet talebinde bulunduklarını söyledi. Bu taleplerinin ardından Aile Bakanlığı’nın da dosyaya müdahil olarak çocuğun geçici velayetinin ya anneye verilmesi ya da bu süre içinde devlet koruması altına alınması talebinde bulunduğunu aktaran avukat Öksüz ancak mahkemenin velayeti babaya verdiğini belirtti.

Velayetin yeniden anneye verilmesi için dava açtıklarında karşı tarafın annenin akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin dava açtığını ifade eden avukat Öksüz, velayet davasının sonuçlanması için bu davanın sonucunun beklendiğini kaydetti.

Mevcut durumda babanın icra takibi yoluyla çocuğu alabileceğini söyleyen Öksüz “Biz gerekli itirazları da yaptık fakat bir netice çıkmıyor. Bu da maalesef o görüntülerin yaşanmasına sebep oldu. O gün çocuk ciddi şekilde direnç gösterdiği için alamadılar. Ama yasal bir engel yok. Mevcut durumda icra takibi yoluyla baba alabilir” dedi.

Öte yandan babanın annede “çocuğu ebeveynden soğutma sendromu” olduğu iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Avukat Erden: ’Çocuğun beyanının asıl olduğu dikkate alınmıyor’

Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden çocuğun beyanının esas olması gerektiğini söyledi.

Erden "Yapılan haberlerden gördüğümüz kadarı ile çocuğun istismarı soruşturması eksik yürütüldüğü gibi; çocuğun beyanının asıl olduğu dikkate alınmamaktadır. Şöyle ki cinsel olarak istismara uğrayan çocuğun istismarı yaşadığı yaşlar anladığımız kadarı ile küçük yaşlarda başlamış. Bu yaşlardaki bir çocuk, yaşadığı cinsel istismarın detaylarını kafasından hayal edip, uyduramaz. Ezberletilse dahi ezberlediği şeyi bir kez tekrar eder, diğer seferlerde her defasında farklı anlatır. Ayrıca bu yaştaki çocuklar pornografik şeyler de izlemiyorsa, o zaman uydurduğunu söylemek hayatın olağan akışına aykırı olur. Bir çocuk, ancak yaşadığı şeyleri defalarca aynı şekilde anlatabilir. Bu olayda ise çocuğun Çapa raporunda, yaşadığı cinsel istismarı detaylı ve aynı şekilde anlattığı ve güvenilir olduğu belirtilmektedir" dedi.

Avukat Erden şunları kaydetti:

"Diğer taraftan soruşturma dosyasında ilk yapılması gereken çocuğun beyanının esas alınıp, şüphelinin evinde, işyerinde, bilgisayarında ve telefonlarında aramalar yapılması, şüpheli hakkında ivedilikle ağır tedbirler alınmasıydı. Ancak bunların yapılmadığı haberlerden anlaşılmaktadır. Bu durumda şüpheli, kendisini savunmak için tüm delilleri karartmış ve saldırıya geçerek davalar açarak mağdurları korkutmaya ve yıldırmaya çalışmaktadır. Davalarımızda karşılaştığımız bir durum, maalesef burada da karşımıza çıkmaktadır. Tabii yorumlarımız sadece bu konudaki okuduğumuz haberlere dayanmaktadır. Mağdur anne ve çocuğu ile vekillerinin mücadelesini kutlamadan da geçmemek lazım. Mücadeleniz, mücadelemizdir.”

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