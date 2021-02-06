Çocuğa şiddet görüntüleri paylaşılan imam nikahlı çift tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen imam nikahlı "eşi" tutuklandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe'nin 14 yaşındaki kızı N.B'ye şiddet uyguladığı görüntüler önceki gün sosyal medyada paylaşılmışı.
Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından imam nikahlı "eşi" Hayrettin B. de görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Nurcan Serçe ve imam nikahlı "eşi", çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.