Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri için istenen ceza belli oldu

Sakarya Akyazı’da tutuklanan AKP destekli Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah hakkındaki soruşturmayla ilgli detaylar belli oldu. Asıl ismi "Eyüp Fatih Şağban" olan Uşşaki tarikatı lideriyle ilgili soruşturma devam ederken, Şağban’ın aleyhine delil olarak dosyaya giren telefon konuşmalarının detayları da ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma dosyasınnda Eyüp Fatih Şağban, istismar ettiği çocuğun babasını şikâyetçi olmamaları ve olayın duyulmaması amacıyla ikna etmek için birçok kez aradı. Bu görüşmeler de baba tarafından kaydedilerek soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim edildi. Görüşmelerin çözümleri yapılarak soruşturma dosyasına eklendi.

'IBAN ver de bir şeyler atayım sana'

Bu görüşmelerden birinde Şağban, “21 yıldır birlikteyiz” dediği mağdur çocuğun babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor. Görüşmenin bir bölümü şöyle:

“Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? 21 senedir burada irşat yapmışız. Olmamış da şimdi mi olmuş yani? Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum. Aklını başına topla bakalım. Olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha. Büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım, hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum, ne var yani?”

Öte yandan, Haberglobal'in haberine göre, istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi pedegog eşiğinde alındı. Savcılıkta yaşadığı istismarı tüm ayrıntılarıyla anlatan çocuğa, bu yaşadıklarından kimlerin haberi olup olmadığı soruldu. 12 yaşındaki çocuk ifadesinde, tüm yaşananların annesinin gözü önünde olduğunu belirtti.