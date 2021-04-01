Coca Cola’nın dağıtımını yapan şirketten işçilere mobbing ve aşağılama

Manisa’da faaliyet gösteren Coca Cola’nın bölge distribütörlüğünü yapan Şimşek İçecek Dağıtım Şirketi’nde çalışan işçiler iş baskısına, mobbinge ve aşağılamaya maruz kalıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, dağıtım kısmındaki işçilere geç saatlere kadar satış yaptırıldığını, istedikleri ölçüde dağıtım gerçekleşmediği zamansa verimsizlik gerekçesiyle işçilere iş öncesi ve sonrası ek kurulum yaptırıldığını, insanların içinde tek tek işçilerin aşağılandığını, gece yarılarına kadar ücreti ödenmeyen mesailere zorlandıklarını ifade ettiler.

Pandemi döneminde iş baskısı ve mobbing gibi uygulamalarla karşı karşıya kalan işçiler, patronun bu uygulamaları Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalandığı dönemde yaptığını belirttiler.

Son olarak; bu duruma dayanamayan işçiler haklarını alıp ayrılmak istediğinde firma onları ya istifaya zorluyor ya da peşi sıra ücretsiz izne çıkarmak suretiyle yıldırma yolunu seçiyor.

İşçiler, yaşadıkları haksızlıklara karşı yasal süreci başlattıklarını ve mücadele edeceklerini belirttiler.