CNN'in cihatçı 'muhabiri' İdlib'deki diğer şeriatçılar tarafından tutuklandı

ABD vatandaşı BBC, CNN ve Sky News çalışanı Bilal Abdul Kerim adlı cihatçının İdlib'de baskın cihatçı çete olan HTŞ karşıtlarını desteklemek ve ölen HTŞ üyelerinin eşlerine kendi müstehcen fotoğraflarını yollamak suçlamalarıyla söz konusu cihatçı çete tarafından tutuklandığı açıklandı.

Kerim, Suriye'de El-Kaide bağlantılı çetelerin aklanması için yaptığı çalışmalarla ve Suriye Hükümeti'ne karşı hazırladığı yalan haberle tanınıyordu. CNN çalışanı Kerim, daha öncesinde ABD tarafından 'ölüm listesine' alındığını iddia etmişti.

Batı medyasının gözdesi Kerim, canlı bomba saldırılarını öven "haberleriyle" de biliniyor.