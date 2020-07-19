CNN yayınında Metiner ve Soylu arasında sert tartışma

CNN Türk'te yayınlanan tartışma programında Metiner'in sarf ettiği "FETÖ"yle mücadele konusunda zaafiyet yaşandığı yolundaki sözlerin ardından yayına telefonla bağlanan Süleyman Soylu, sert sözlerle Metiner'i suçladı.

Metiner'in yayında sarfettiği sözler şöyle:

Buradan İçişleri Bakanlığı’ndaki arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyorum, lütfen! Burada açıklamamıza gerek yok. Biz de izliyoruz kendimize göre. Bir ilimizde veya illerimizin herhangi bir yerinde bu tür kritik yerlerde hâlâ isimler varsa, ‘Nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz, kazanmamız lazım’ adı altında bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki FETÖ’yle mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabiliriz.

Karşılıklı teessüfler!

Bu sözler üzerine yayına telefonla bağlanan Soylu, "Bir tek FETÖcüyü göreve getirdiysem, bir tek FETÖcü göreve geldiyse, bu ülkemize ihanettir" dedi. "Bu görevler öyle kolay görevler değil, bugün bize verilen emanetin ne olduğu, milletin bizden ne beklediği... Kimse kusura bakmasın, şehit cenazelerindeki o annelerin, o babaların, o eşlerin, o çocukların yüzlerine nasıl bakarız ya! Bu kadar kolay mı yani bu işler? Ben şehit cenazesi kılıp arkasından gülen oynayan, vur patlasın çal oynasın adamlardan değilim. Yaşıyorum ben orada" sözleriyle devam eden Soylu, "En yakın arkadaşlarımızdan bu lafların gelmesi, hiç kabul edemem, haksızlık olarak nitelendiririm" diye konuştu ve "Yanlış varsa yanlışı da kabul etmediğimi ifade etmek isterim. Bizim yanlış yapma hakkımız yok. Herkesin yanlış yapma hakkı var, bizim yok" dedi.

Soylu Metiner'in sözlerini kendine hakaret kabul ettiğini söyledi.

Soylu'nun "Televizyon kanallarından, bir de bizim arkadaşlarımızın, kendi arkadaşlarımızın elimizde isimler var demesini de kendime bizatihi hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanların basın üzerinden bu şekilde konuşmasını da doğru kabul etmiyorum" sözlerini "şu an sizin yaptığınız da basın üzerinden konuşmak" diyerek kesen Metiner, Soylu'nun sözlerini tamamlayarak görüşmeyi bitirmesi üzerine, kendisinin de Soylu kadar "AK Partili" olduğunu belirtti ve Soylu'nun sözleri nedeniyle ona teessüf ettiğini söyledi.

