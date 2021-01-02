AKP iktidarının yeni yılın ilk gününde köprü ücretlerine yaptığı zammı duyuran CNN Türk "zam" diyemedi, bu ifadeyi kullandığı haberinin görselini değiştirip "ücret artışı" yaptı.
CNN Türk'ün haberinin önceki ve sonraki hali şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
José Martí Küba Dostluk Derneği
CNN Türk yanlışlıkla 'zam' dedi, anında düzeltti
CNN Türk, köprü ücretlerine gelen zammı duyurduğu haberinde önce 'zam' dedi, sonra değişikliğe gidip 'ücret artışı' ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
AKP iktidarının yeni yılın ilk gününde köprü ücretlerine yaptığı zammı duyuran CNN Türk "zam" diyemedi, bu ifadeyi kullandığı haberinin görselini değiştirip "ücret artışı" yaptı.
CNN Türk'ün haberinin önceki ve sonraki hali şöyle: