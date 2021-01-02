CNN Türk yanlışlıkla 'zam' dedi, anında düzeltti

CNN Türk, köprü ücretlerine gelen zammı duyurduğu haberinde önce 'zam' dedi, sonra değişikliğe gidip 'ücret artışı' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

AKP iktidarının yeni yılın ilk gününde köprü ücretlerine yaptığı zammı duyuran CNN Türk "zam" diyemedi, bu ifadeyi kullandığı haberinin görselini değiştirip "ücret artışı" yaptı.

CNN Türk'ün haberinin önceki ve sonraki hali şöyle: