CNN Türk muhabiri özür diledi, 'tecrübesizlik' dedi

CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu söyleşi yaptığı fırıncının sözlerini yarıda kesmesi nedeniyle gelen tepkilerin ardından özür diledi.

Topçu sosyal medya hesabından yayımladığı "Özür ve kamuoyunu bilgilendirme açıklaması"nda, verilen sürenin az olması nedeniyle söyleşiyi kestiğini, bunun fırıncının sözleriyle ilgisi olmadığını savundu ve yaşanan durumun "tecrübesizliği"nden kaynaklandığını ifade etti. Topçu kanalın yöneticilerinin "anlayışına sığındığını" söyledi.

Topçu açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık son 2 gündür, yaptığım, daha doğrusu yapamadığım bir canlı yayın röportajı üzerinden şahsım ve CNN Türk hedef alınmaktadır. Bu süre boyunca çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Konuştuğum fırıncı zamdan bahsettiği için röportajı kestiğim iddia edildi. Oysa bunun gerçekle ilgisi yoktu. Sözkonusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. İtiraf etmek gerekirse o sırada fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim. Çünkü bana verilen 2-3 dakikalık bir canlı yayın süresi vardı. Ben o süreyi aştığımı düşünerek bir an önce yayını bitirip sözü stüdyoya bırakmak istedim. Ancak gerçekten büyük bir hata yaptım.

Açıkçası yeterince tecrübeli olmayışımın faturasını ödedim. Benim için basit sandığım bir canlı yayındı. Ancak basit sandığım bir yayının bu denli farklı anlamlar yüklenerek şahsıma ve çalıştığım kanala yönelik böylesine büyük bir olay haline gelebileceği hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten çok üzgünüm. Yöneticilerim de röportajı neden kestiğimi sorduklarında onlara da verecek cevap bulamadım. Sadece mahcup oldum. Tecrübesizliğim nedeniyle böyle bir olay yaşandığını söyleyip özür diledim. Onların anlayışına sığındım ve hala sığınıyorum."