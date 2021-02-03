Clubhouse'da Boğaziçi yayını yapan 3 kişi ve Twitter paylaşımı yapan 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar hakkında Clubhouse uygulamasında yayın yapan moderatörler gözaltına alındı.

Siber suçlar ekiplerince evlerine baskın yapılan 3 kişinin ifade verdiği belirtildi. Ayrıca bir kişi de Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan öğrenciler, şunları söyledi:

"Dün Clubhouse uygulamasında anayasal hakları olan ifade özgürlüğünü kullanan arkadaşlarımız bugün siber suçlar tarafından ifade vermek üzere evlerinden alındılar. Özgür düşünce ve özgür söz üretiminin ifadesi alınamaz."

Hedef mi gösterildiler?

Yeni Şafak'ın 3 Şubat 2021 tarihli nüshasında, Clubhouse'ta yayın yapanların "provokatör" oldukları ve öğrencilerin sokakta çatışmaya çağrıldığı iddia edilmişti.

Atilla Taş, Fatih Portakal ve Ufuk Tarhan gibi isimlerin, hükümete karşı ayaklanma çağrısı yaptığı ve öğrencileri bu şekilde eylemlere davet ettikleri iddiasında bulunuldu.

Avukat Ali Gül: Suçlamayı okuyunca kahkaha attık

Avukat Ali Gül, Clubhouse uygulamasında Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yayın yapan 4 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Avukat Gül, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Bu sabah clubhouseda Boğaziçi ile ilgili yayın yapan 4 arkadaşımızı daha almışlar. Şimdi vatan emniyete geldim, alınan arkadaşlardan Ömer'in ifadesine giriyorum. Ömer "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" yazdığı için halkı galeyana getirmekle(216/1) suçlanıyor. Ne diyim bilmiyorum.

Suçlamayı okuyunca kahkaha attık karşılıklı. Gülmekten başka bir tepkiyi de hak etmiyor şu suçlama. Arkadaşlarımızı serbest bırakın diyerek halkı tahrik etmek....

Suça konu diğer tivitler: - Boğaziçi Dayanışması'nın okulun önüne insanları davet ettiği tiviti rtlemek -Öğrencilerin otobüs durağından alındığına ilişkin tiviti rt etmek Savcılık özellikle Kadıköy'deki "illegal" eyleme yapılan çağrılara bu suçlamayı yapmaya niyetleniyor."

