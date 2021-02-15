Cizre'de şiddetli patlama

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde İdil Caddesi üzerinde bulunan polis karakolunun yanında kentin genelinde duyulan bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından kentte ambulans sesleri yoğun bir şekilde duyulurken, patlamadan sonra olay yerine onlarca zırhlı araç sevk edildi.

Ajans, patlamaya el yapımı bir patlayıcının neden olduğunun, polislerin rastgele GBT yaptığının ve gözaltıların olduğunun belirtildiğini duyurdu.

Patlamaya dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.