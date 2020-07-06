Çıray: ABD'li ilaç şirketinden Sağlık Bakanlığı'nda kimler rüşvet aldı?

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD'li Alexion Pharmaceuticals firmasının ilaç satışlarını artırmak için Türkiye ve Rusya'da hükümet yetkililerine rüşvet verdiğinin ortaya çıkmasını TBMM gündemine taşıdı. Çıray "Kimler rüşvet aldı" diye sordu.



ABD'li Alexion ilaç firmasının Türkiye'de 2010-2015 yılları arasında Soliris ilacının satışını artırmak için Sağlık Bakanlığı yetkililerine rüşvet verdiği ortaya çıktı. Şirket iddiaları kabul ya da reddetmek yerine ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’yla anlaşma yoluna giderek 21 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Çıray, "Alexion Pharmaceuticals Inc.’in Sağlık Bakanlığı’na rüşvet verdiği kanıtlandı. Kimler rüşvet aldı" diye sordu.

Çıray şu soruları sordu:

"ABD Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre Alexion Firması’nın da kabulüyle, ilgili firmanın suçu kabul ederek 21 milyon dolar ceza ödeyecek olmasından bilginiz var mı?

Bakanlığınızda rüşvet verildiği ilgili firma tarafından da kabul edildiğine göre bu konuda soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Alexion firmasının Sağlık Bakanlığı ile ilgili danışmanının kim olduğunu ve kimlerle ilişki kurduğunu bulup kamuoyuna bilgi verecek misiniz?

Bu firma rüşvet vererek Türkiye’de ne kadar ilaç satışı gerçekleştirdi?

Satılan ilaçların Türkiye’ye ekonomik maliyeti ne kadar olduğu hakkında bir soruşturma başlatacak mısınız?"