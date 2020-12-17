‘Çıplak arama yok’ diyen AKP’li Zengin’e tepki: Sizde arlanma yok mu?

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı”nı açıklamasının ardından Gergerlioğlu’nu “Meclis’i terörize etmek”le suçlayan ve “Çıplak arama yoktur” diyen AK Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e tepkiler sürüyor.

'60 yaşımda çıplak aramaya maruz bıraktınız'

Eski TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube yöneticilerinden Mücella Yapıcı, AKP’li Zengin’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yapıcı, Zengin’e “Öyle mi? Siz de hiç utanma arlanma yok mu? Bir parkı savundum diye beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız ve bunu başka kadınlar yaşamasın diye açık açık ifşa etmek zorunda kaldım... Açtığım dava hala devam ediyor...Susun bari” dedi.

Zengin’in “Çıplak arama yoktur” sözlerine tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş “Çıplak arama yok diyorsunuz. Ama VAR! Üzülerek söylüyorum ki var. Cezaevi raporlarına dahi yansıyan bu durumu reddetmekle meseleyi çözemezsiniz” dedi. Danış Beştaş çıplak aramanın sistematik olduğunu dile getirdi. Danış Beştaş, mecliste yaptığı konuşmada Zengin'in sözlerinin gerçeklikten uzak ve asılsız olduğunu belirterek Zengin'in HDP'li Gergerlioğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Kadınlara utanmayın, ifşa edin çağrısı

Gergerlioğlu Meclis’te düzenlediği basın toplantısında cezaevinde mahpuslara ve yakınlarına çıplak arama yapıldığını dile getirerek kendisine iletilen şikayetleri açıkladı.

“Tüm kadınlara sesleniyorum utanmayın, çekinmeyin, bunu yapanlar utansın, başınızı eğmeyin, boynunuzu eğmeyin ve bütün bu rezaletleri ifşa edin diyorum. İçişleri ve Adalet Bakanlığına soruyorum. İnsanları çıplak arayıp, onların onur, şeref, haysiyetiyle oynamanızın sebebi nedir?” diyen Gergerlioğlu çıplak aramayla ilgili kendisine gelen mesajları da okudu. Gergerlioğlu'nun aktardığı mesajlardan bazıları şöyle:

- “Eşim Şakran Cezaevi’nde. Kadınlar regl döneminde ise ‘Ped var mı?’ diye soruluyordu ve o odada pedi olanları açtırıp kontrol ediyorlardı, yalan söyleyince kurtuluyordum ama büyük bir stres yaşıyordum, zaten çocuklarım da rahatsız oluyor, ağlıyorlardı.”

- “Bandırma Cezaevi’nde 'Adetli misin?' diye soruyorlar. Cevabın evet ise 'Aç.' Diyorlar, açmazsanız görüş yok, bunu bilmeyenler adetli olduğunu söyleyince bu uygulamaya maruz kalıyorlar, 2 sefer yalan söyleyerek ancak görüşe girdim.”

- “Ne yazık ki çıplak arama yeni değil. 2012'de Batman Cezaevi’nden koğuşça Sincan Cezaevi’ne sürgün edildik ama benden sonra odaya girenlerden kabul etmeyenler şiddet gördüler. Anlatması bile zor bunu yaşamak ne kadar yıpratıcı vicdanı olan anlar.”

- “Çıplak otur kalk muamelesi, Bursa Yenişehir Cezaevi’nde gözyaşları eşliğinde yaptırdılar, ağlıyordum, yapmak istemeyince yaptırdılar, unutmayacağım ve affetmeyeceğim.”

- “Abimi ziyarete gitmiştim ve o gün elbise giymiştim. Üst kısmınız çıplak aranması artık normal geliyor ama bu sefer eteğimi kaldırıp, çorabımı çıkarıp öyle arama yaptılar. Çok utanmıştım. Eğer bu aramayı reddederseniz ya yakınınıza ya da size ceza veriyorlar."

- "O kadar istediğimiz açık görüşlerin iptaline sırf bu cinsel tacizlerden kurtulduğumuz için sevindik.”

- “Küçücük kız çocuğumun bezini çıkarıp aradılar Elbistan Cezaevi’nde. Çocuğumun saçındaki toka güvenlik denilerek alındı ve daha 2.5 yaşındaydı. Küçücük çocuğumun dokunulmadık hiçbir yeri bırakılmamıştı, cezaevine gitmek bile o çocuğa travma olmuştu.”

- “Bana da çıplak arama yapmak istediler Ömer Bey, izin vermedim. Gelen kadınlara yaptıklarını öğrendim, araştırılırsa çok önemli itiraflar gelir, büyük bir arşiv olur.”

- “Bu çıplak arama meselesinde sadece kadınları yazıyorsunuz Ömer Bey ve erkekler için rutin bir işlem olduğunu zannettiğim için şu ana kadar yazmamıştım. 16.11.2016 tarihinde Sincan T Tipi Cezaevi’ne ilk girişimde çıplak halde yüzümüzü duvara çevirmemiz gerektiği söylendi.”

- “'Ped var mı?' diye soruluyor ve bakılıyor. Rutin uygulama olarak ifade ediliyor aynı duruma daha 13-14 yaşlarındaki kız çocukların da maruz kalması ayrı bir travma.”

- “Aynı uygulama bana Bakırköy Cezaevi’nde defalarca yapıldı. Çıplak arama da otur-kalk denilen insanlık dışı muamele bana yapıldı, hastane dönüşünde bile yapıldı ama sadece bana, başka tutuklulara yapılmıyor.”