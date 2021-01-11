Çıplak arama açıklaması: 'Bu kadar kısa süre içerisinde mümkün değil'

Boğaziçi Üniversitesi rektör eylemleri sırasında gözaltına alınanlara çıplak arama dayatıldığı iddialarına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Boğaziçi Üniversitesi rektör eylemleri sırasında gözaltına alınanlara çıplak arama dayatıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"E.G, Y.Ö, Z.A.Ç, Ö.Ö, H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır. Bu kadar kısa süre içerisinde kıyafet çıkarılması ve tekrar giyilmesi kesinlikle mümkün değildir."

İşlemlerin Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 8. Maddesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Nezarethane Talimatnamesi’nin 9. Maddesinde belirtilen hususlara uygun şekilde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu iddialarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

'Çıplak arama dayatması yapılmış'

Sabah karşı baskınla gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çıplak arama zorlamasına maruz kaldığı, darp edildiği öğrenilmişti. Gözaltına alınan 17 öğrenciyle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapan avukat Ezgi Önalan, "Sabah saatlerinde çıplak arama dayatması ile karşılaşmışlar. Gözaltına alınırken telefonlarına el konulanlar var, darp edilenler var, darp raporları mevcut" demişti.