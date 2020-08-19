Cinsel saldırıdan hüküm giyen güreşçi hakkındaki haberlere 'unutulma hakkı' gerekçesiyle erişim engeli

Antalya’da 23 yaşındaki G.C.’ye tecavüz ettiği suçlamasıyla 2008’de tutuklanan, 2012’de de 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan milli güreşçi Recep Çakır, hakkında çıkan tecavüz haberlerine erişim engeli getirilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.

Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği Çakır'ın kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda Yeni Şafak, Hürriyet, Takvim ve Sabah gibi birçok sitedeki haberlere erişim engeli getirdi.

Bianet'ten Hikmet Adal'ın haberine göre hakimlik 13 Ağustos 2020 tarihli kararında "unutulma hakkı"nı gerekçe gösterdi. Haberi İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi Engelli Web duyurdu.

Sosyal medyaya ve internete ilişkin düzenlemeleri içeren kanun 31 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Kararı Bianet’e değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "unutulma hakkı"nın yeni yasayla gökten inmiş gibi hayatımıza girdiğini fakat bu hakkın yeni yasa öncesinde de var olduğunu söyledi. Altıparmak, unutulma hakkının özel hayatın gizliliği ile ifade özgürlüğünün çatıştığı zaman özel hayatın korunması için kullanılabileceğini fakat tecavüz gibi durumlarda kamu yararı nedeniyle kullanılamayacağını vurguladı. Altıparmak “Milli bir güreşçi tecavüz niteliğinde ağır bir suç işlemiş. Burada unutulma hakkını unutmalıyız” dedi. Unutulma hakkının her durumda uygulanabilecek bir şey olmadığını kaydeden Altıparmak "Burada yargı kararı var ve adam hüküm giymiş. Aklanmış olsaydı o zaman çok daha farklı konuşuyor olurduk" dedi.

Yasanın artık haberlerin tarihten ilelebet silinmesine yol açtığını da dile getiren Altıparmak, “Yarın öbür gün bu adam başkasına tecavüz etse ya bu da tahmin edilebilirdi diyemeyeceğiz. Çünkü hiçbir yerde bulamayacaksınız bu haberi” diye konuştu.