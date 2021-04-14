'Cinsel saldırı' suçlamasıyla yargılanan Tuma Çelik, beraat etti

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 'cinsel saldırı' suçlaması ile yargılandığı davadan beraat etti. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Çelik’in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.