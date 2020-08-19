Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 18 yaşındaki İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan uzman çavuş Musa Orhan teslim oldu.
Cinsel istismarda bulunduğu genç kızın ölümüne yol açan uzman çavuş Musa Orhan teslim oldu
Cinsel istismarda bulunduğu 18 yaşındaki İ.E.'nin ölümüne yol açan uzman çavuş Musa Orhan teslim oldu.
Haber Merkezi
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 18 yaşındaki İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunarak ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan uzman çavuş Musa Orhan teslim oldu.