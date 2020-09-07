Çinli yetkililer ABD'li gazetecilerin basın kartını yenilemeyi reddetti

Çinli yetkililer, ABD haber ajanslarına bağlı çalışan en az 5 muhabirin basın kartını yenilemeyi reddetti.

The Guardian'da yer alan habere göre, yetkililer, Wall Street Journal, CNN, Bloomberg ve Getty Images'ta görev yapan ve basın kartlarını yenilemek isteyen gazetecilere, ABD'nin ülkedeki Çinli gazetecilere yönelik tedbirleri nedeniyle kartların yenilenmeyeceğini bildirdi.

Gazetecilere basın kartı yerine bir yıllığına geçerli olacak bir çalışma izni belgesi verildiği belirtildi. Yetkililer, gazetecilerin basın kartının geleceğinin, Beyaz Saray'ın Çinli gazetecilere çalışma izni verip vermemesine bağlı olduğunu kaydetti.

Çin Yabancı Muhabirler Kulübü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "endişeli" olduklarını ve daha fazla yabancı gazetecinin buna benzer belge almasını beklediklerini söyledi. Örgüt, geçici izin belgesinin her an geri çekilebileceğini ve gazetecilerin "sürekli tehdit altında" olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilerin vize uzatma başvurularının "değerlendirme aşamasında" olduğunu bildirdi. Hua, "Çin, ABD'nin Çinli gazetecilere adil davranması durumunda, ABD'li gazetecilerle harikulade işbirliğini devam ettirmekten memnuniyet duyar" dedi.

Sözcülerden Zhao Lijian, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD tarafına gazetecilerin Çin'deki iş ve yaşamlarının son durumdan "kötü etkilenmeyeceğini" aktardıklarını bildirdi.