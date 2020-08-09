Çinli yetkili ABD yaptırımını tiye aldı: Trump’a dondurması için 100 dolar gönderebilirim

ABD Hazine Bakanlığı’nın önceki gün Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Çin’in Hong Kong’daki İrtibat Bürosu yetkililerinin de yer aldığı 11 kişiye yönelik yaptırımları açıklamasına Çin ve Hong Kong’dan tepkiler geldi.

Çin’in Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, ABD’de herhangi bir varlığının olmadığını belirterek “Bu boşuna bir yaptırım değil mi? Yurtdışında herhangi bir varlığım yok. Ama tabii ki Bay Trump’a dondurması için 100 dolar gönderebilirim” diyerek kararla dalga geçti.

Luo ABD’nin kendisini yaptırım listesine almasının da Çin ve Hong Kong için doğru olanı yaptığını gösterdiğini söyledi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam de ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesinde kendi adresinin yerine Hong Kong Baş Sekreteri’nin adresinin yazılı olduğunu söyledi. Lam ABD Hazine Bakanlığı’nın yayınladığı adresin 2016’da baş sekreterlik görevindeyken ABD ziyareti için vize alırken verdiği adres olduğunu dile getirerek bakanlığa verilen bilginin eski olduğunu söyledi.

Lam’in ofisinden yapılan açıklamada da ABD’nin yaptırım listesine aldığı kişilerin adres ve kişisel bilgilerini ifşa etmesi kınandı.

Hong Kong Ticaret Bakanı Edward Yau ise Washington’un yaptırım kararını “acımasız, orantısız ve mantıksız” diye niteledi. Yaptırımların muhtemel sonuçları konusunda uyaran Yau, ABD’nin tek taraflı yaptırımlarının nihai olarak ABD’li şirketleri vuracağını belirtti.

Çin’in Hong Kong İrtibat Bürosu’ndan yapılan resmi açıklamada ise yaptırım kararı “barbarca” diye nitelendi. Açıklamada “ABD’li siyasetçilerin Çin karşıtlarını ve Hong Kong’u karıştıranları desteklemek konusundaki kötü niyetleri açıkça ortaya çıkmıştır” denildi.