Çinli yapay zeka şirketinden Apple’a 1,4 milyar dolarlık patent davası

Çinli yapay zeka şirketi Xiao-i, ABD’li Apple şirketine patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyar yuanlık (1,4 milyar dolar) dava açtı.

Xiao-i adıyla da bilinen Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology şirketi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine ait patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a dava açtığını duyurdu.

Şirket Apple’dan kendisine ait patentleri ihlal ettiğini belirttiği ürünlerin "üretimini, kullanımını, satış taahhüdünü, satışını ve ihracatını" durdurmasını istiyor.

Şirket ayrıca Apple’den zararının tazmini için 1,4 milyar dolar ödemesini talep ediyor.

Yerel Çin mahkemesine başvuran şirket, Apple’ın ses tanıma teknolojisi Siri’nin kendilerinin 2004’te yaptığı başvurusunu yaptığı ve 2009’da aldığı patent haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Apple’dan yapılan açıklamadaysa Siri’nin Xiao-i patentindeki unsurları içermediği savunuldu.

Apple açıklamasında daha önceki bir davada Çin’in Yüksek Halk Mahkemesi’nin yetkilendirdiği bağımsız denetimcilerin Apple’ın Xiao-i’nin teknoloji patentini ihlal etmediği sonucuna vardığını hatırlattı.

Şirket “Xiao-i Robot’un yeni bir dava açması nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Mahkemeye olguların sunulmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Çinli şirket ilk kez 2012 yılında ses tanıma teknolojisi patentini ihlal ettiği iddiasıyla Apple hakkında dava açmıştı. Temmuz ayında Çin Yüksek Halk Mahkemesi patentin geçerli olduğu kararını vermişti.