Çinli şirketlerden Irak'ta tarım projesine teklif

Irak'ın kuzeyi ve batısındaki tarım alanlarının yabancı yatırımlara açılması gündemde. Söz konusu projeye Çinli yatırımcıların teklif götürdüğü belirtildi.

Irak Tarım Bakanlığı yetkilisi, El Arabi El Cedit gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin bakanlığa söz konusu büyük tarım alanlarına yatırım projesi sunulmasına ilişkin Planlama ve Ulusal Yatırım Otoritesi Bakanlığı'yla ortak bir plan hazırlama talimatı verdiğini bildiridi.

Yetkili, söz konusu alanlara Anbar çölü, Ninova çölü, Samarra, Kerkük'ün güney batısı, Kerbela'nın batısı ve Mutenna'nın güneyinin dahil olduğunu aktardı.

İki Çinli şirketin söz konusu projeye ilgi gösterdiğini belirten yetkili, diğer ülkelerden şirketlerin de projeye ilgi göstermesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Suudi Arabistan, geçtiğimiz yıl Irak'ta 1 milyon hektar alana yatırım için teklif sunmuş, ancak İran'a yakın örgüt ve partiler Suudi Arabistan'ın bu teklifinin reddedilmesi için geniş çaplı bir kampanya başlatmıştı. Irak Tarım Bakanlığı, bunun sonucunda yetersiz kaynak suyu gerekçesiyle projenin iptalini duyurmuştu.

Son dönem görülen Çin-İran yakınlaşması nedeniyle, Çinli şirketlerin teklifiyle birlikte projenin başarıya ulaşabileceği yönünde görüşler dile getiriliyor.