Çinli şirket Trump’ı yalanladı: 5 milyar dolarlık eğitim fonu sözü vermedik

ABD Başkanı Donald Trump, “ulusal güvenlik tehdidi” olduğunu iddia ederek ülkede yasaklayacağını açıkladığı Çinli şirket ByteDance’e ait video uygulaması TikTok’un, ABD’li şirketlerle yaptığı ortaklık anlaşmasını onaylayacağını açıkladı.

Trump ABD’li Oracle ile Walmart şirketleri ile ByteDance’in yaptığı anlaşma uyarınca uygulamanın ülkedeki faaliyetlerinin yeni kurulacak TikTok Global adlı şirket tarafından yürütüleceğini duyurdu. Trump Beyaz Saray’ın sözkonusu şirketlerden 5 milyar dolarlık eğitim fonu sağlamalarını talep ettiğini ve anlaşma uyarınca şirketlerin de bu sözü verdiğini söyledi.

Ancak Reuters'ın haberine göre, Çinli ByteDance şirketi sözkonusu fondan haberi olmadığını, konuyu basından öğrendiklerini açıkladı.

Öte yandan ByteDance’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şirketin eğitim alanına yatırım yaptığı ve dünya genelindeki öğrenciler için yapay zeka ve video teknolojisine dayalı online sınıf projeleri üzerine ortaklarıyla çalışmayı planladığı belirtildi.

Trump TikTok uygulamasının ABD'deki faaliyetlerinin Amerikan şirketlerine devredilmemesi durumunda uygulamayı yasaklayacağını açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı da Çinli şirketlere ait TikTok ve WeChat uygulamalarının indirilmesinin bugünden itibaren yasaklanacağını açıklamış, daha sonra Beyaz Saray'ın TikTok'un ortaklık anlaşmasını onaylamasının ardından yasağı bir hafta ertelemişti.

Öte yandan bugün ABD'de bir yargıç Ticaret Bakanlığı'nın Apple ve Google'a WeChat uygulamalarını kaldırma talimatının yürürlüğünü durdurdu.