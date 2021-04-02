Çinli madenciye arkeolojik sit alanında mermer ocağı ruhsatı verdiler

Ormanları ve yaylalarıyla ünlü olan Isparta’nın Sütçüler ilçesinde yaklaşık 100 mermer ocağı bulunuyor. Yeni açılmayı bekleyen ocakların sayısı ise 58.

Sütçülerliler Dayanışma Platformu’nun aktardığı bilgilere göre ilçe genelinde 87 mermer ocağı doğayı tahrip ederek öylece bırakıp gitmiş durumda. Platform gönüllüleri, Ocak 2021 itibari ile ilçe genelinde mermer için verilen toplam ön arama ruhsatı sayısının ise 360’ı geçtiği bilgisini veriyor.

İlgili kurumlardan alınan “olumlu” görüşlerin ardından birer birer işletme aşamasına geçen o ruhsatlardan biri de Sütçüler’e bağlı Müezzinler köyü sınırlarında bulunuyor. İlçe merkezine de oldukça yakın mesafede bulunan mermer ocağı sahasının bitişiğinde halkın rekreasyon alanı olarak da kullandığı Sütçüler Kent Ormanı ve spor sahası yer alıyor. TOKİ konutları ile yüksekokul yerleşkesine de yakın mesafede açılması planlanan mermer ocağına tepki gösteren Müezzinler köylüleri ve Sütçüler ilçesi halkı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunarak girişimin durdurulmasını istedi.

Söz konusu firmanın aynı aynı yerde daha önce de ocak açmak için girişimde bulunmasının ardından projeyle ilgili ÇED süreci başladığına işaret edilen ilçe halkının dilekçesinde, şu bilgilere yer verildi:

“Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, ÇED alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlendiği ve bu alan içerisinde herhangi bir madencilik faaliyetinin yapılamayacağı belirtilerek ÇED süreci sonlandırılmıştı. Şirket, bu kez, aynı yer için; ‘yapılan istişareler doğrultusunda ruhsat alanı içerisinde farklı bir noktada çalışma alanı belirlenerek yeni bir ÇED süreci başlatılmasına karar verilmiş’ savunması ile yeni bir ÇED sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Şirketin sit alanı olduğu bilinen bir yerde faaliyette ısrar etmesini de anlamış değiliz.”

ÇED süreci başlatılan mermer ocağıyla ilgili hazırlanan proje tanıtım dosyasında yer verilen bilgilere göre ilk etapta 24,46 hektarlık (yaklaşık 250 dekar) bir alanda faaliyete başlaması planlanan mermer ocağında yıllık 100 bin metreküp blok mermer işlenmesi planlanıyor. Çıkarılan blok mermerin yaklaşık yüzde 10’luk kısmı kullanılırken geriye kalan 90 bin tonluk (yıl) kısmı ise pasa (atık) olarak ayrılacak.

Çıkarılan mermerlerin kamyonlarla taşınması için proje sahasında ana yola kadar 1,1 kilometrelik toprak yolun kullanılacağı belirtilen ÇED dosyasında, “1,1 km sonrası asfalt yola (Müezzinler Köy Yolu) bağlanmak sureti ile nakliye işlemi sağlanacaktır. Taşıma sırasında yollara zarar verilmesi durumunda faaliyet sahibi zararı karşılayacaktır” bilgisine yer verildi.

Mermer ocağı ruhsatı verilen arazide mermer ocağı açmak için firma tarafından Isparta Valiliği’ne başvurulmuş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise 21 Ağustos 2020 tarihinde ÇED süreci başlatmıştı. Ancak söz konusu arazide uzmanlar tarafından yapılan incelemede antik dönemden kalma yapı ve kalıntıları ortaya çıkmıştı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25 Aralık 2020 tarihli kararına göre tescil edilerek koruma altına alınan 1. Derece arkeolojik sit alanı içinde herhangi bir madencilik faaliyetinin yapılamayacağı belirtilmişti.

Ancak firma ruhsat sahası içinde kalan arkeolojik sit alanının dışında kalan yeni bir ÇED alanı belirleyerek işletme açabilmek için bir kez daha başvurdu. Hazırlanan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca da ilgili yönetmeliğe ‘uygun’ bulunarak 18 Mart 2021 tarihinde ÇED süreci başlatıldı.

Tartışma yaratan mermer ocağı için girişimde bulunan firmanın sahibi bir Çinli. Burdur merkezli Arı Stone Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 27 Mayıs 2019’da kuruldu. Kurucusu ise Çin uyruklu Jianyuan Peng. Konya’nın Kulu ilçesini adres olarak gösteren Jianyuan Peng’in şirketinin iştigal alanları ise madencilik, inşaat, nakliye ve turizm gibi alanlar oluşturuyor.