Çinli büyükelçiden ABD’ye yanıt: ‘Görüşme öncesi biraz gürültü çıkarmak istemiş olabilirler’

ABD ile Çin arasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılacak toplantı bugün ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde başlayacak. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin de aralarında olduğu heyet görüşme için Alaska’ya geldi.

Toplantı öncesinde Çin’in Washington’daki Büyükelçisi Cui Tiankai bir açıklama yaparak Pekin’in görüşmeden büyük beklentisi olmadığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in görüşmenin öncesinde Japonya ve Güney Kore’yi ziyaret ederek Çin’i hedef alan açıklamalar yapmasına ise Çinli büyükelçiden “biraz gürültü” yorumu geldi.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Büyükelçi Cui “Bazıları Çin ile toplantı öncesinde diğer ülkelerle konuşmaları ve biraz gürültü çıkarmaları gerektiğini düşünebilirler. Tıpkı gece tek başına yürüyen birinin kendisini cesaretlendirmek için şarkı söylemesi gibi. Ama bu işe yaramaz” diye konuştu.

ABD’nin diğer ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmesinin kendi bileceği iş olduğunu söyleyen Çinli büyükelçi ancak bu türden etkinliklerin üçüncü bir ülkeyi hedef almaması gerektiğini belirtti.

Çin ile ABD arasındaki sorunların tek bir diyalogla çözülemeyeceğini ifade eden Cui, ülkesinin temel çıkarlarını ilgilendiren Hong Kong, Tayvan ve Şincan konularında geri adım atılmayacağını, bunun Alaska’daki toplantıda da ifade edileceğini vurguladı.

ABD'nin politikalarından şüphe ve kaygı duyan birçok ülke olduğunu ve bunlar arasında Washington'un Asya'daki müttefiklerinin de bulunduğunu söyleyen Cui şunları sordu:

"Birincisi ABD küresel ilişkilerde sorumlu bir paydaş olacak mıdır? İkincisi çok taraflı işbirliği taahhüdüne ve katkısına geri dönecek midir? Üçüncüsü diğer ülkelerin çıkarlarına saygı duymaya ve onları dinlemeye istekli ve hazır mıdır?"

Alaska’da bugün başlayacak ve iki gün sürecek toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin’in üst düzey diplomatı ve Çin Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Yang Jiechi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi katılacak.