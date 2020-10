Çinli aşı şirketinin genel müdürü Covid-19 aşısında son durumu anlattı

Çin merkezli şirket Sinovac Biotech’in Genel Müdürü Helen Yang, Yön Radyo'da yayınlanan Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi’nin konuğu oldu.

Yön Haber'de yer alan habere göre Yang, Faz 3 çalışmalarının Brezilya, Türkiye ve Endonezya’da başladığını, başvuru aşamasında kimi ülkeler olduğunu söyledi. Çin dışında, farklı ülkelerde toplamda 30 bin gönüllü ile çalışmayı hedeflediklerini belirten Yang, Türkiye’de devam etmekte olan denemeler hakkında da bilgi paylaştı. Yang şöyle konuştu:

"Türkiye’de süreç içinde toplam 13 bin gönüllüye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada iki aşama bulunuyor. İlk aşamada 120 ila 130 gönüllü ile başladı çalışmalar. Bunlar çoğunlukla evde bakım hizmeti çalışanlarından oluşuyor. İkinci aşamada çok daha geniş bir toplama ulaşmayı hedefliyoruz az önce ifade ettiğim toplam sayılara ulaşmak açısından. Ve şu an bu aşamaya geçmiş durumdayız.

Daha önceki fazların sonuçları yayınlanmış durumda. Faz 3 aşamasının ise tam ortasındayız. Güvenlik profili şu an için oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. Bu verilere dayanarak başarı oranının en az yüzde 80 olacağını öngörüyoruz. Tabii ki şu an testler devam ediyor ve sonuçlar tamamlanmış değil. Belirsiz olan noktalar var ancak sağlam bir güven duyduğumuzu söyleyebilirim şu an."

'Faz 1 ve 2 için çoğunluğu hafif yan etkiler'

Yang, belirlenen yan etkiler olup olmadığı konusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Faz 1 ve 2 için yayınlamış olduğumuz çalışmalarda da görülebilecek yan etkiler var. Bunların büyük çoğunluğu hafif yan etkiler ve kısa süre içinde yok oluyor. Aşı uygulanan noktadaki ağrı gibi örneğin. Bunlar çok olağan yan etkiler.

Faz 3 aşaması için ise testler devam ettiği için raporlanan yan etkileri toplamaya devam ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunlar çift kör deneyler ve kimin neyle aşılandığı gizli tutulur bu aşamada. Biz gözlemlediğimiz gönüllülerden gelen raporları toplamaya devam ediyoruz bu aşamada. Göründüğü kadarıyla faz 1 ve faz 2 aşamalarında görülene benzer sonuçlar geliyor ancak daha detaylı analizlere ihtiyacımız olduğu açık."

'Üretim başladı'

"Faz 3 ve sonrası açısından takvim nedir?" sorusuna Yang, "Öncelikle faz 3 için Örneğin Brezilya’da Kasım ayında ya da en geç Aralık ayı sonunda sonuçları almış olmayı bekliyoruz. Ancak tabii başka etkenler de var. Ancak her şey yolunda giderse bizim takvimimiz bu şekilde işleyecek" diye konuştu.

Yang üretimin başladığını söyleyerek şunları ekledi: "Çünkü aşının temel hedefi sonuçları alır almaz insanların koruyucu sonuca kavuşmasını sağlamak. Bu yüzden Sinovac bu riski alarak kesin sonuçlara henüz ulaşılmamış olsa da üretime başlamış durumda. Şimdi yeni bir üretim tesisi de sadece Covid-19 aşısı için üretime geçmek üzere deneme üretimine başladı. Eğer bu çalışmalar başarıyla sonuçlanırsa, bu tesis de hemen ticari üretime başlayacak."

'Yıllık 300 milyon doz kapasite'

Yıllık üretim kapasitesi yıllık 300 milyon doz olduğunu söyleyen Yang, üretim kapasitesi için yürütülen çalışmaları değerlendirmeye ve talepleri almaya devam ettiklerini söyledi. Yang, "Testlerin başarılı olması durumunda bunları hayata geçirmek üzere planlamalar yapıyoruz. Yeni bir üretim hattı daha eklemek yönünde hazırlıklarımız var" dedi.

Yang, testlerin sonuçlanmasıyla birlikte Türkiye için aşı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.