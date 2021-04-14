Çin'le Fas ve 6 Ortadoğu ülkesi arasında üst düzey görüşmeler

Çin'in üst düzey parlamento yetkililerinden Li Zanşu, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Maliki'yle video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Tarafların, iki yasama organının işbirliği ve fikir alışverişi yapması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Li, Çin-Fas ilişkilerinin uzun bir tarihi olduğunu söyleyerek, tarafların üst düzey işbirliği dostluğu geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Li, "Çin, Afrika ve Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır. Buna Fas da dahil. Karşılıklı temel çıkarlarımızın ve önemli meselelerimizin dahil olduğu konularda, Bir Kuşak Bir Yol projesi inşasına katılımda ve Covid-19'la mücadelede işbirliğinde birbirimize destek olmalıyız. Yeni bir dönemde Çin ve Afrika arasında ortak bir geleceğin olduğu bir toplum inşası için somut adımlar atmalıyız" diye konuştu.

El-Maliki de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutladığını ve Fas'la Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmeye devam ettiğini ve bu ortaklığın Güney-Güney işbirliği için yeni bir model olduğunu söyledi.

Fas'ın "Tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu söyleyen el-Maliki, iki ülke halkının Covid-19'a karşı mücadelesinin üst düzey ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti.

El-Maliki, "Fas, Çin'le çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak istiyor. Bunlar arasında ekonomik kalkınma, Bir Kuşak Bir Yol projesi ve Covid-19'la mücadele var. Fas parlamentosu, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına kendi rolünü aktif olarak oynayacak" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı'ndan 6 Ortadoğu ülkesine ziyaret

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, 24-30 Mart tarihleri arasında Ortadoğu'da 6 ülkeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Çin-Arap İşbirliği Forumu'nun elçisi Li Çengven, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılın Arap Baharı'nın 10. yıldönümü, 11 Eylül saldırısının 20. yıldönümü ve 1991 Madrid Konferansı'nın 30. yıldönümü ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin kuurlmasının 40. yıldönümü olduğunu söyleyerek, Ortadoğu ülkelerinin bölgenin geleceği konusunda belirsizlik yaşadığını belirtti.

Çin'in Ortadoğu'nun en büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Li, Çin'in bölgede 13 ülkeyle stratejik ortaklık kurduğunu, 19 ülkeyle Bir Kuşak Bir Yol için işbirliği belgeleri imzaladığını aktardı.

Vang Yi'nin ziyaretinde Çin ve Arap ülkeleri için ortak gelecek topluluğu kurma önerisi sunduğu belirtildi.