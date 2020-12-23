Çin’in yeni uzay adımı: ‘Long March-8’ roketi ilk uçuşunu yaptı

Çin’in “Long March -8” (Uzun Yürüyüş -8) adlı yeni orta büyüklükteki roketi ilk uçuşunu dün gerçekleştirdi.

Çin’in uzay ajansı, bu uçuşun yeniden kullanılabilir fırlatıcıların geliştirilmesi stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi ülkenin güneyindeki Hainan Adası kıyılarında bulunan Wenchang uzay üssünden dün yerel saatle 12.37’de havalanan roketin dünya yörüngesine 5 uydu yerleştirdiğini bildirdi.

Xinhua’nın haberine göre 50,3 metre uzunluğunda ve 356 ton kalkış ağırlığı olan roketin 700 km yükseklikte güneş aydınlatmasıyla senkronize uyduda en az 4,5 ton yük taşıma kapasitesi bulunuyor.

Çin Ulusal Uzay Dairesi roketin yük taşıma kapasitesiyle bir boşluğu doldurduğunu belirtti.