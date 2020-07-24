Çin'in Mars yolculuğu başladı

Çin’in güneş sisteminin keşfine yönelik iddialı uzay programının yeni adımı olan Tianwen-1 (Cennete Sorular) isimli keşif aracı yedi ay sürecek 55 milyon kilometrelik yolculuğuna başladı. Uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş 5 isimli roket Hainan Adasında bulunan Wenchang Uzay Üssü’nden yerel saat ile 12.40’ta fırlatıldı. Uzay aracının Şubat ayında Mar yörüngesine ulaşması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Pazartesi günü Umut isimli uydusunu Mars’a göndermişti. NASA’nın ise önümüzdeki hafta Azim isimli yeni nesil arazi aracını Mars’a göndermesi bekleniyor. Dünya ile Mars’ın her 26 ayda bir yaşanan yakınlaşması nedeniyle, 11 gün içinde Dünya’dan Mars’a üç ayrı uzay aracı gönderilmiş olacak.

Çin’in Tianwen-1 aracının hedefi Mars’ın ekvatorunun hemen kuzeyinde yer alan Ütapya havzasındaki düzlük bir alan olacak. 240 kg ağırlığındaki, güneş panelleriyle çalışan keşif aracı, Mars yüzeyindeki kayaların mineral yapılarını inceleyerek, herhangi bir buz parçası bulunup bulunmadığını araştıracak. Aracı Mars’a götüren uzay gemisi ise yörüngeden uzaktan algılama sistemi ile gezegeni inceleyecek.

Çin resmi haber ajansı Xinhua misyonu, ‘‘Çin insanlığın ortak geleceği için Mars’a yürüyor’ başlığıyla duyururken, dış uzayın yeni bir Soğuk Savaş’ın muharebe meydanına dönüştürülmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Uzmanlar Mars yüzeyine iniş yapmanın son derece zor olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar saddece aBD Mars yüzeyine başarılı bir şekilde uzay aracı indirebildi. 1976’dan bu yana gezegene sekiz kez uzay aracı gönderen NASA’nın halen Mars yüzeyinde araştırmalarını sürdüren iki aracı bulunuyor. Üçü ABD’ye, ikisi Avrupa’ya biri de Hindistan’a ait altı uzay aracı ise Mars yörüngesinden çalışmalarını sürdürüyor.

2022 yılına kadar dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu oluşturmayı hedefleyen Çin, ayrıca on yıl içinde Ay'a insan gönderen ikinci ülke olmayı planlıyor.