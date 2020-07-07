Çin’in İngiltere Büyükelçisi: Çin’i düşman ülke görürseniz bunun sonuçları olur

Çin’in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, Londra’nın Çin’i “düşman ülke” olarak görmesi durumunda bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağı konusunda uyardı.

İngiltere ile Çin arasında Hong Kong’daki Ulusal Güvenlik Yasası’nın ardından gerilim sürerken, İngiltere’nin 5G altyapısında Çinli Huawei teknoloji şirketinin ekipmanını kullanmaktan vazgeçmesi de gündemde.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta 5G altyapısına dair açıklamasında ülkenin kritik altyapısının “düşman ülke”lerden korunmasından söz ederek Çin’in tepkisine neden olmuştu.

Çinli büyükelçi Liu’nun gündeminde de hem İngiltere’nin Hong Kong’la ilgili açıklamaları hem de Huawei’ye yönelik yeni teklif hazırlığı vardı.

Hong Kong’un artık İngiliz sömürgesi olmadığını vurgulayan Liu, “İngiltere’nin Hong Kong’da hiçbir egemenlik, yargılama ve denetim hakkı bulunmuyor” dedi. Hong Kong’un Çin’in içişleri olduğunu belirten büyükelçi, İngiltere’nin ülkenin içişlerine karışmamasını umduklarını söyledi. Büyükelçi, Londra’nın Çin’i “düşman ülke” olarak görmesi durumunda da bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

Hong Kong’da uygulanacak Güvenlik Yasası’na karşı çıkan İngiltere, Hong Kong’daki 3 milyon kişi ile birinci dereceden akrabalarına 5 yıl süreyle İngiltere’de oturma ve vatandaşlığa başvuru hakkı tanıyacağını açıklamıştı.

Öte yandan İngiltere basınında çıkan haberlerde Başbakan Johnson’a, Huawei’ye ülkenin 5G altyapı projesinde verilen yüzde 35’lik sınırlı rolü “güvenlik gerekçesiyle” iptal etmesi için bir teklif sunulmaya hazırlandığı belirtildi.

Büyükelçi Liu konuya ilişkin değerlendirmesinde “daha düşük kalite için daha yüksek bedel ödeme” seçeneğini tercih etmenin İngiltere’ye kalmış bir karar olduğunu söyledi.

Büyükelçi İngiltere ile Huawei’nin 5G anlaşmasını “İngiltere ile Çin arasındaki işbirliğinde bir kazan-kazan örneği” olarak niteledi.