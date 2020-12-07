Çin'e gönderilen trenle ilgili açıklama yapmak isteyen BTS üyeleri Haydarpaşa'ya alınmadı

Çin’e ihraç ürün taşıyacağı bildirilen ve ertesi gün İstanbul'daki Haydarpaşa Garı'na getirildiğinin ortaya çıkmasının ardından yeniden hareket eden "ilk ihracat treni"yle ilgili Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) bugün bir açıklama yapmak istedi.

Haydarpaşa Gar'ının içerisindeki sendika odası önünde açıklama yapmak isteyen BTS üyeleri polis tarafından "Kamu binasında basın açıklaması yapamazsınız" denilerek engellendi.

Bunun üzerine sendika üyeleri Kadıköy Meydanı'nda açıklama yapacaklarını duyurdu. Sendikanın açıklamasında, "Bugün saat 12.45’da Sendikamız İstanbul 1 Nolu Şubesinde yapmayı planladığımız basın açıklamamız Basının Şube binasına alınmaması ve engellenmemiz nedeniyle yapılamamıştır. Sendikamız Genel Başkanı Murat Oral’la birlikte üye yöneticilerimiz olduğu grup Kadıköy Meydanına yürüyüş halinde olup burada açıklama yapmayı planlamaktadır" denildi.

Sendika üyeleri ayrıca polisin bu tavrıyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da dile getirdi.