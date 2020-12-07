'Çin'e gidecek yük treni aslında hazır değildi!'

Birleşik Taşımacılık Sendikası bugün Kadıköy'de yaptığı basın açıklamasında TCDD'nin Çin treni üzerine yaptığı açıklamaya ilişkin "halkın aklıyla oynamaktır" ifadelerini kullandı.

Cuma günü TCDD'nin Çin'e büyük bir ihracat treni Ulaştırma Bakanlığı'nın töreniyle yola çıkmış ancak sonrasında önce Maltepe'ye sonra Halkalı'ya en son olaraksa Çerkezköy'e geri dönmüştü. Olayın basına yansıması üzerine TCDD sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada basını "başarılarımızı gölgelemek isteyen, kurgulanmış, haince duygular taşıyan" sözleriyle hedef göstermişti.

TCDD trenin törenin ardından gümrük işlemleri ve Çin’den gelen ek talepler için Halkalı İstasyonu’na "uğradığını" iddia etmişti. Ancak BTS bugünkü açıklamasında Cuma günü törenle uğurlanan trenle TCDD'nin pazar günü yola çıkmış olduğuna ilişkin fotoğraflarını paylaştığı trenlerin aynı olmadığına dikkat çekti.

BTS açıklamasında TCDD'nin 160 km geri yol giden bir tren için "uğramak" beyanının yanlış olacağını söyleyerek şöyle dedi:

Törenle yola çıkmış ve toplamda 160 kilometre kat etmiş bir tren için, birdenbire Çin Halk Cumhuriyeti’nden “acil” talep geldiği şeklinde yanıltıcı bilgi vermek de, ne yazık ki traji-komiktir. Tüm bunlar, hem insanların aklıyla alay etmektir, hem de açıkça ve bile bile demiryollarını zarara uğratmasına neden olmaktır. Bu beyanımız aynı zamanda bir suç duyurusudur.

Hiçbir demiryolu literatüründe, “gümrüklü olduğu” iddia edilen bir trenin, gümrük işlemleri yapılmadan sevki yapılmaz, bu bir kural ihlalidir. Ancak, 160 km yol gelip, 160 km tekrar geri götürülmesine, yani koca bir hiç için 320 kilometre yol kat etmesine gerekçe olarak; “gümrük işlemlerinin” gösterilmesi ciddiyetten uzaktır. Ayrıca, Pazar günü apar topar yeniden yola çıkartılan asıl Çin Treni’nin gümrük işlemleri, Halkalı yada Tekirdağ Çerkezköy’de değil, Kocaeli Köseköy İstasyonu’nda yapılmıştır. Yani Taşımalık AŞ’nin bir beyanı daha gerçek dışı çıkmıştır.

TCDD farkında olmadan itiraf etti

Cuma günü yola çıkartılıp gönderilen trenin vagon yükleme tarihleri ile, Pazar günü tekrar Çin’e doğru yola çıkan trenin tarihlerinin farklı olduğuna dikkat çeken BTS, "konu basına yansıyınca, apar topar bu yüklemeler tamamlanmıştır." dedi.

TCDD'nin trene ilişkin paylaştığı fotoğraflardaki trenlerin bile farklı olduğuna dikkat çeken BTS, "Bu farklılığı, TCDD Taşımacılık AŞ, Cuma ve Pazar gününe ait 2 ayrı tren resimlerini paylaşarak, farkında olmadan itiraf etmiştir. Çünkü tren dizisinde yer alan tüm konteynerler değişmiştir ve bunu paylaştıkları fotoğraflardan anlamak mümkündür! Yani Pazar günü yola çıkan trenin yükü ve gideceği yer ile Cuma günü şov amaçlı tören için yola çıkan trenin yükü ve gideceği yer farklıdır." dedi.

Gümrük işlemleri Halkalı'da değil Kocaeli'nde yapılmış

Hiçbir demiryolu literatüründe, “gümrüklü olduğu” iddia edilen bir trenin, gümrük işlemleri yapılmadan sevki yapılmayacağına dikkat çeken BTS, bunun bir kural ihlali olduğunu belirtti.

BTS'nin açıklamasında şöyle dedi:

160 km yol gelip, 160 km tekrar geri götürülmesine, yani koca bir hiç için 320 kilometre yol kat etmesine gerekçe olarak; “gümrük işlemlerinin” gösterilmesi ciddiyetten uzaktır. Ayrıca, Pazar günü apar topar yeniden yola çıkartılan asıl Çin Treni’nin gümrük işlemleri, Halkalı yada Tekirdağ Çerkezköy’de değil, Kocaeli Köseköy İstasyonu’nda yapılmıştır. Yani Taşımacılık AŞ’nin bir beyanı daha gerçek dışı çıkmıştır.

Şov için Marmaray seferleri iptal edildi

Daha hazır olmayan bir tren için, apar topar tören düzenlenip, "hayali bir tren icat edildiğini" söyleyen BTS, "Sırf bu şov uğruna; Marmaray tüp tünelinden geçirilmesi esnasında 9 adet Marmaray treninin seferi iptal edilmiş, 10 adet Marmaray treninin sefer bölgesi kısaltılmış, 9 adet Marmaray treni de toplam 92 dakika tehir(rötar) etmiştir. İstanbul gibi büyük bir metropolde, şov uğruna yaratılan bu gecikmeler yüzünden halk mağdur edilmiş, ulaşım hakkı kesintiye uğramıştır." dedi.

'Basının engellenmesine ilişkin suç duyurusunda bulunacağız'

Bugün basın açıklamasının sendika şubesinde yapılması polis tarafından engellenmiş, sendika avukatlarına "Basın olmadan açıklamanızı yapacaksanız girebilirsiniz" denilmişti.

Bu olay üzerine açıklama Kadıköy Meydanı'nında gerçekleşirken konuya dair konuşan sendika avukatı Ersin Albuz, TCDD yetkililerinin kamu oyunu yanılttığını ve kurumu zarara uğrattığını belirterek kendilerinin bu konuda suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Albuz ayrıca basın açıklamasının sendika şubesinde yapılmasının engellenmesine ilişkin "Basını sendikamıza sokmayarak ILO'nuın 78, 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmeleriyle güvence altına alınmış sendikal örgütlenme hakkımızı doğrudan ihlal etmişlerdir." dedi.

Albuz, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ yetkilileri hakkında sendikal örgütlenme hakkını ihlali ve kamu kurumlarını zarara uğratma üzerinden dava açacaklarını belirtti.

