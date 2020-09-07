Çin’den yeni askeri tatbikatlar

Çin hükümeti kuzeydoğu ve doğu sahilleri boyunca bugünden itibaren yeni askeri tatbikatlar yapacağını duyurdu.

Ülkenin Denizcilik Güvenliği Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre ilk tatbikat bugün ülkenin kuzeydoğu limanı Qinhuangdao’da Bohai Denizi’nde başladı.

Atış talimlerinin de yer aldığı ikinci tatbikat seti ise yarın ve Çarşamba günü Sarı Deniz’in güneyinde Lianyungang kentinde gerçekleştirilecek.

Tatbikat yapılacağı duyurulan bölgeye tüm diğer gemilerin girişi yasaklandı.

Çin Temmuz sonunda yaptığı açıklamada Bohai Denizi’nden Doğu ve Sarı Deniz ile Güney Çin Denizi’ne kadar olan bölgede 4 ayrı tatbikat yapacağını duyurmuştu.