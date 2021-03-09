Çin'den 'virüs pasaportu' uygulaması

Çin, uluslararası seyahatlere katılan vatandaşlar için bir sağlık sertifikası programı yürürlüğe koydu. Programa göre, uluslararası seyahate katılan Çin vatandaşları, bir "virüs pasaportu"na sahip olacak.

Çinli kullanıcıların aşılanma durumu ve virüs test sonuçlarını gösterecek dijital sertifika, Çinli sosyal medya platformu WeChat'ten elde ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sertifika, dünya ekonomisinin canlanması ve sınır ötesi seyahatlerin sağlanmasını teşvik etmek amacıyla uygulanmaya başladı" dedi.

Aynı zamanda çıktı halinde de kullanılabilecek sertifika, şu an yalnızca Çin vatandaşları için geçerli durumda ve kullanımı zorunlu değil.

Bahreyn de benzer bir "aşı pasaportu" uygulamasını meclise sunarken, ABD ve İngiltere de, benzer uygulamayı yürürlüğe koymayı değerlendiriyor. Avrupa Birliği (AB) de, üye ülkeler arası seyahat için bir "yeşil pasaport" uygulaması çalışması yürütüyor.