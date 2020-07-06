Çin'den vatandaşlarına Kanada'ya seyahat uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'ya seyahat konusunda vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Global Times'ta yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Kanada Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Çin vatandaşlarının Kanada'daki güvenlik durumuna dikkat etmesi ve protestolarda polis şiddetinin yaşandığı ülkeye seyahatler konusunda dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

Kanada, Cuma günü Hong Kong'la suçluların iadesi anlaşmasını dondurduğunu ve Çin'in Hong Kong'a yönelik ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe sokması nedeniyle kente hassas askeri malzeme ihracatına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, buna karşılık bir açıklama yaparak, Kanada'nın hamlelerini kınadı ve bu hamlelere yönelik tedbirler alma hakkını saklı tuttuklarını kaydetti.

Zao, "Kanada'nın hamleleri, Hong Kong'a yönelik ulusal güvenlik yasasının 'bir ülke, iki sistem' prensibinin korunması ve ileriye taşınması amacıyla yürürlüğe girdiği gerçeğini yok saymaktadır. Bu hamleler, uluslararası yasaları ve uluslararası ilişkilerin temel prensiplerini ihlal etmiştir ve Çin'in içişlerine karışma niteliği taşımaktadır" dedi.

Zao, "Çin hükümeti ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak ve Hong Kong'un içişlerine karışılmasıyla mücadele konularına kararlılığını güçlü bir şekilde sürdürmektedir" açıklamasında bulundu.