Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden üst düzey ABD'li yetkililere yaptırım

Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden kıdemli ABD'li yetkililerine yaptırım uygulayacağını bildirildi

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Çin resmi medyası Global Times'ın yazı işleri müdürü Hu Şijin, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden üst düzey ABD yetkililerinin yanı sıra birlikte çalıştıkları ABD şirketlerine yaptırım uygulayacağını söyledi.

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