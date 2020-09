Çin'den Tayvan'ı ziyaret eden üst düzey ABD'li yetkililere yaptırım

Çin resmi medyası Global Times'ın yazı işleri müdürü Hu Şijin, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan'ı ziyaret eden üst düzey ABD yetkililerinin yanı sıra birlikte çalıştıkları ABD şirketlerine yaptırım uygulayacağını söyledi.

Based on what I know, China will sanction senior US officials who visit Taiwan, and American companies which they have ties with. They will never be allowed to enter Chinese mainland and US companies they have ties with will also lose Chinese mainland market.