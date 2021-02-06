Çinli Sinovac firması, Çin yönetiminin Covid-19 aşısını genel kullanım için onayladığını duyurdu.
Endonezya, Türkiye, Brezilya, Şili, Kolombiya, Uruguay ve Laos, daha önce Sinovac'ın hazırladığı CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı vermişti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çin'den Sinovac'ın aşısına genel kullanım onayı
Çin firması Sinovac, Pekin'in Covid-19 aşısının genel kullanımına onay verdiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Çinli Sinovac firması, Çin yönetiminin Covid-19 aşısını genel kullanım için onayladığını duyurdu.
Endonezya, Türkiye, Brezilya, Şili, Kolombiya, Uruguay ve Laos, daha önce Sinovac'ın hazırladığı CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı vermişti.