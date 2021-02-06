Çin'den Sinovac'ın aşısına genel kullanım onayı

Çin firması Sinovac, Pekin'in Covid-19 aşısının genel kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Çinli Sinovac firması, Çin yönetiminin Covid-19 aşısını genel kullanım için onayladığını duyurdu.

Endonezya, Türkiye, Brezilya, Şili, Kolombiya, Uruguay ve Laos, daha önce Sinovac'ın hazırladığı CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı vermişti.

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