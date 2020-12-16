Çin'den sahte aşı ticaretine dönük operasyon

Yurtiçi ve yurtdışında sahte Covid-19 aşısı satışında artışın görüldüğü Çin'de yetkililer, dolandırıcılığa dönük operasyon başlattı.

Cubadebate'te yer alan haberde, dolandırıcıların WeChat gibi sosyal ağ platformlarına reklam vererek sahte aşıların iki dozunu 3 bin - 7 bin yuan karşılığında sattığı bildirildi.

Söz konusu şebekelerin, yetkililerin takibine yakalanmamak için 'kara ağ' kullanarak Çin'in Covid-19 aşıları olan Sinopharm ve Sinovac olduğu iddiasıyla sahte aşı ticareti faaliyetinde bulundukları ve müşterilerden ad, kimlik numarası ve iletişim istedikleri kaydedildi.

Bu kişilerin, kendilerini ilaç şirketi çalışanı olarak tanıttıkları ve ürünlere ilişkin resmi belgeden ayırt etmesi zor olan sahte bir sertifika sundukları belirtildi.

Çin İçişleri Bakanı'nın, sahte aşı ticaretine dönük operasyon için diğer ülkelerin büyükelçilikleriyle irtibata geçtiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sinopharm ve Sinovac, piyasaya aşı süren kişi veya araçlara sahip olmadıklarını, devlet kendilerine henüz aşıları piyasaya sürme yetkisi vermediğini kaydetti.