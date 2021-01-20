Çin’den Pompeo’ya ‘soykırım’ tepkisi: Kendisini palyaçoya çeviriyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun görevi bırakmasına bir gün kala Çin’i Şincan’da Uygurlara karşı “soykırım”la suçlamasına Pekin’den sert tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pompeo’nun son kararını “kağıt müsveddesi” diye niteledi ve “Yalan söylemek ve kandırmakla ünlü Amerikalı siyasetçi kendisini bir mahşer günü palyaçosuna çeviriyor. Çılgınlığı ve yüzyılın yalanlarıyla kendisini yüzyılın şakası haline getiriyor” dedi.

Çinli sözcü, Pompeo’nun soykırım iddiasını “Pompeo tarafından temsil edilen Çin karşıtı kişiler ve antikomünist güçler tarafından uydurulan tamamen duygusal sahte önermeler ve kötücül bir maskaralık” diye niteledi.