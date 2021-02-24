Çin'den Kanada'nın 'Sincan' kararına tepki: Beyaz üstünlükçü provokasyon

Kanada Avam Kamarası, pazartesi günü, Çin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlar'a soykırım yapmakla suçlayan tasarıyı onayladı.

Tasarı aynı zamanda, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın Pekin'den alınması çağrısı yapıyor.

Trudeau'nun hükümeti, tasarı oylamasında çekimser oy kullandı. Tasarının, yürürlüğe girmesi için Kanada hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın Pekin'den alınmasına yönelik benzer çağrılar ABD ve İngiltere gibi ülkelerde yer alan kurumlar tarafından da yapıldı.

Kanada'daki bu karar, Çin medyasında büyük tepki gördü.

Çin: Soykırım iddialarının ciddi sonuçları olur

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ta yer alan habere, Çinli yetkililer Batılı siyasetçilerin 'Sincan' iddialarına ilişkin görüşlerini bildirdi.

Habere göre, yetkililer, bazı Çin karşıtı siyasetçilerin kış olimpiyatlarının Pekin'den alınması amacıyla Sincan'da "soykırım" gerçekleştiğine dönük iddialarının, Batı ülkelerinin resmi görüşü haline gelmesi durumunda bunun ciddi sonuçları olacağına işaret ederek, Batılı liderlere "spor müsabakalarını politize etmeme" çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wang, "Veriler, Sincan'da hiçbir zaman soykırım olmadığını ortaya koydu. Bu, Çin karşıtı güçlerin ortaya attığı bir yalandan ibaret, Çin'i küçük düşürmek amacıyla yapılan tuhaf bir karalama. Bazı Kanadalı siyasetçilerin sporu siyasete alet etmesi Olimpiyat Oyunları'nın ruhuna aykırı ve sporcuların çıkarına zarar veriyor" dedi.

Çinli olimpiyat yetkilileriyse Kanada'nın bu hamlesini "gereksiz ve cahilce" olarak nitelerken, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak kenti yalnızca Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin belirleyebileceğini ve komitenin bu "tuhaf başvuru"yu asla kabul etmeyeceğini belirtti.

Yang Sheng ve Cao Siqi imzalı haberde, konuya ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"CNN gibi bazı anaakım Batı medyası, Sİncan'ı yerini haritada bile doğru gösteremiyor, yani oyunları boykot çağrılarının insan hakları ve Uygur halkıyla bir ilgisi yok. Çinli uzmanlar, bazı Batı ülkelerinin bu meseleyi Çin'le bazı konularda pazarlık yapma kozu olarak kullandığını söylüyor"

'İngiliz sömürgeciliğinin sonucu'

Global Times, ayrıca Kanada'nın bu hamlesine tepki gösteren bir yazı yayımladı. "Beş Göz bugünün beyaz üstünlükçülüğü ittifakıdır" başlıklı yazıda, Kanada, İngiltere ve Avustralya'nın Beş Göz ittifakının Çin'i hedef alan üç üyesi olarak öne çıktığı belirtildi. Yazıda, bu üç ülkenin "ABD merkezli, ırkçı ve mafya tarzında bir topluluk oluşturarak Çin'i provoke etmeye çalıştığı kaydedildi.

Beş Göz üyelerinin İngilizce konuşan ülkeler olduğu belirtilen yazıda, "İngiltere haricindeki ülkeler, İngiliz sömürgeciliği sonucunda kuruldu ve Anglo-Sakson medeniyetini benimsiyorlar. Beş Göz ülkeleri, 'Batı'nın merkezi' olmaları amacıyla ABD tarafından bir araya getirildi. Güçlü bir medeniyet üstüncülük algıları var. İstihbarat paylaşımı amacıyla kurulan blok, bugün Çin'i ve Rusya'yı hedef alan bir örgüte dönüştü" denildi.

ABD'nin eski Trump yönetiminin bir aşırı beyaz üstünlükçü hükümet örneği olduğu vurgulanan yazıda, "Trump'ın ekibi gitti, ancak Çin'i bastırma hedefi güden temel diplomatik mirası büyük ölçüde korunuyor. Beş Göz ittifakının mekanizmasının Çin' dönük baskısı yalnızca katılaşmadı, aynı zamanda hızlandı" ifadeleri yer aldı.

AKP: Çin'in toprak bütünlüğünü de savunuyoruz

Öte yandan, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada Sincan gündemine değindi.

Çelik şunları söyledi:

"Biz Uygur Türkü kardeşlerimizin temel hak ve hürriyetlerine uygun, insan haysiyetine uygun koşulda yaşaması konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. Biz Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz, terörle mücadele hakkını da savunuyoruz. Bütün bunlar Uygur Türklerine dönük olumsuz uygulamalar, oradan gelen görüntüleri büyük bir kaygıyla izliyoruz. Burada daha önce de konuşuldu. Çin makamlarına da söyledik, ülkemizden bir heyet gidip şeffaf bir şekilde görsün. Şimdi bu kadar ortaya çıkan olumsuz haberlerin ortadan kalkmasının tek yolu bazı uygulamalara son verilmesi. Türkiye'den gidecek heyet Çin makamlarıyla işbirliği halinde oraları ziyaret eder. Şu konuda hassasız, bazı ülkelerin Uygur Türkleri meselesini kendi çıkarları ile Çin'le arasındaki mücadelede araçsallaştırıldığını görüyoruz. Buradaki temel hassasiyetimiz Sincan özerk bölgesinde Uygur kardeşlerimizin insan hak ve özgürlükleriyle yaşamaları ve korunmalarıdır. Biz bu politikanın takipçisiyiz. İlgili birimlerimiz Çin makamlarıyla sürekli olarak bu konuları konuşuyor. Bizim ana hassasiyetimiz çeşitli devletler arasındaki güç mücadelesinin dışında Uygurlu kardeşlerimizin yaşama standartların korunması. Çin makamlarıyla işbirliği haliyle oradaki durumun ülkemiz tarafından rahat bir şekilde görülebilmesi."