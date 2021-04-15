Çin'den Japonya'ya: Suya dökeceğiniz nükleer atıklar madem güvenli, o zaman için

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'daki hükümet görevlilierini, okyanusa boşaltılabilecek kadar güvenli olduğunu kanıtlamak için Fukuşima'nın atık suyunu içmek, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak veya sulamak için kullanmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Tokyo’nun bir milyon tondan fazla nükleer atık suyu okyanusa boşaltma kararına itirazını yineledi. Japonya hükümeti Fukuşima Nükleer Santrali'nin atık suyunu okyanusa dökmeye hazırlanırken çevredeki ülkelerden tepki geliyor. Japonya suyun "arıtılmış" ve "zararsız" olduğunu iddia ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Japonya, nükleer atık suyun güvenliğinin yalnızca tek taraflı olarak elde edilen verilere dayandığını iddia ediyor ve bu tamamen ikna edici değil... Fukuşima nükleer santralini işletmekten sorumlu olan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, verilerle oynadı ve raporu gizledi" dedi. Zao, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunarak denetim talep etti.

Zao, söz konusu raporun ört bas edilmesinin ardından Japonya hükümeti olduğunu söyledi ve suyun güvenliğini kanıtlamalarını talep etti. Çin Dışişleri Sözcüsü, Japon yetkililerden "nükleer atık suyu içmek, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak veya sulamak" için kullanmalarını ve deniz ürünlerinin nükleer atık su ile kirlenmemesini önlemelerini istedi.

'Nükleer atık akıntıyla tüm dünyaya yayılacak'

Sözcü, bir Alman deniz bilimleri enstitüsünün elde ettiği sonuçlara işaret ederek Fukuşima sahilinin dünyadaki en güçlü okyanus akıntılarından birine sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Zao, "Boşaltma tarihinden itibaren 57 gün içinde, radyoaktif maddeler Pasifik Okyanusu'nun çoğuna yayılacak ve 10 yıl içinde küresel sulara yayılacaktır" dedi.

ABD'den denize nükleer atık atma kararına destek

Öte yandan ABD'den Pazartesi günü gelen açıklamada "Tokyo'nun küresel olarak kabul edilen nükleer güvenlik standartlarına uygun bir yaklaşım benimsediği" söylenerek Japonya'nın adımı desteklendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bir basın açıklamasında, "ABD, Japonya Hükümeti'nin şu anda Fukuşima Daiiçi sahasında depolanmakta olan arıtılmış suyun yönetimi ile ilgili çeşitli seçenekleri incelediğinin farkındadır. Bu benzersiz ve zorlu durum altında Japonya seçenekleri ve etkileri tarttı, kararı konusunda şeffaf oldu ve küresel olarak kabul edilen nükleer güvenlik standartlarına uygun bir yaklaşım benimsedi" dedi.

Pazartesi günü Tokyo, 2011'de erimeye başlayan Fukuşima nükleer santralinden gelen atık suyu, sıvıyı depolama kapasitesi tükendiği için okyanusa “yaklaşık iki yıl içinde” bırakacağını duyurdu.

Reaktörün erimesinden bu yana radyoaktif trityum içeren bir milyon tondan fazla atık su birikti.