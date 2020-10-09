Çin’den getirilen koronavirüs aşısı İstanbul’da ilk gönüllüye yapıldı

Covid-19'a karşı Çin’de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Ensitüleri Başkanlığı(TUSEB) tarafından onaylanarak Faz 3 çalışmalarına başlanan aşı araştırması, İstanbul'da Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.
Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köse’nin yürüttüğü klinik çalışmaların ilk gönüllüsü Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün oldu. Faz 3 çalışmaları tamamlanan Verosel aşısı uygulanan Dr. Gün "Umarım antikor kazanıp kendimi ve çevremi korurum" dedi.