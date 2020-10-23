Çin'den ABD'ye 'savaşa hazırlıklıyız' mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Kore Savaşı'na girmesinin 70. yıldönümüne ilişkin düzenlenen törende konuşma yaptı.

Başkent Pekin'de Ulusal Halk Kongresi'ne evsahipliği yapan Büyük Halk Salonu'nda Kore Savaşı gazilerinin alkışlanması ve ölen 200 bin Çin askeri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından kürsüye gelen Çin Devlet Başkanı Şi, "Kore Savaşı'nda kazandıkları zaferin, Çin'in kapısının önünde sorun yaratan herkesle savaşmaya hazır olmasının bir kanıtını oluşturduğunu" söyledi.

Şi, "Ulusal egemenliğimize herhangi bir zarar verilmesini arkamıza yaslanıp izleyecek değiliz. Herhangi bir gücün anavatanımızın kutsal topraklarını işgal etmesine ya da bölmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Pekin'in barış istediğini, ama savaştan da geri adım atmayacağını söyleyen Şi, "Çin halkı işgalcilerle anladıkları dilde konuşmamız gerektiğini söylüyor" dedi.

Şi, Trump'ın Çin'e karşı ticaret savaşının başını çektiği stratejik sıkıştırma harekatına atıfla "Şantaj, engelleme ve aşırı baskı çıkmazdan başka bir şey getirmeyecek" ifadelerini kullandı.