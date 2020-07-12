Çin'den ABD'ye karşı yaptırım kararı: İçişlerimize karışmaya son verilmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lician, ABD'li kişi ve kurumlara Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle alakalı politikalarından dolayı karşı tedbirler alacaklarını belirtti.

Xinhua'da yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Zao, söz konusu tedbir kararlarının ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çinli yetkililere yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından verildiğini açıkladı.

Zao, ABD'nin bu hamlesiyle Çin'in içişlerine ciddi bir şekilde karıştığını, uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini ve ABD-Çin ilişkilerine büyük zarar verdiğini kaydetti.

Zao, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor ve bu durumu kınıyor" dedi.

'ABD Çin'in içişlerine karışmaya son vermeli'

Sican Uygur Özerk Bölgesi'nin tamamen Çin'in içişleriyle alakalı olduğunu belirten Zao, ABD'nin ülkenin içişlerine karışma hakkı ve konumunda olmadığını vurguladı. Zao, "Çin hükümeti, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumakta, şiddetli terörizmle, ayrılıkçılıkla ve aşırı dincilikle mücadelede, Sincan'a dış müdahalelere ve Çin'in diğer içişlerine müdahalelere karşı çıkma konusunda kararlıdır" dedi.

Zao, "ABD'ye, bu yanlış karardan bir an önce geri dönmesi ve ve Çin'in içişlerine karışacak ve çıkarlarını aşağılayacak hamlelerde bulunmaya son vermesi yönünde çağrıda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu. Zao, ABD'nin bu hamleleri sürdürmesi durumunda Çin'in mücadeleye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Pompeo'nun açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine ve etnik Kazaklara baskı uyguladığını iddia etmiş ve ABD'nin buna sessiz kalmayacağını söylemişti.

Pompeo, insan hakları ihlalinde bulunduğunu iddia ettiği Sincan Parti Sekreteri Çın Çüenguo, Sincan Siyasi ve Hukuk Komitesi Parti Sekreteri Cu Haylün, Sincan Kamu Güvenlik Bürosu'nun şu anki Parti Sekreteri Vang Mingşan ve ailelerine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini kaydetmişti.