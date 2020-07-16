Çin'den ABD'ye 'Hong Kong yaptırımı' uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a yönelik imtiyazların kaldırılmasını ve Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören Hong Kong Özerklik Yasası'nı imzalamasına sert tepki gösterdi ve ABD'ye karşı bu konuda misilleme yapılacağını vurguladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, bakanlık açıklamasında "ABD yasası, Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı art niyetle küçük düşürüyor. Söz konusu yasa, Çin'e yaptırımlar uygulama tehdidini içeriyor, uluslararası yasaları ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ciddi bir şekilde çiğniyor ve Hong Kong'un ve Çin'in iç işlerine büyük ölçüde karışma niteliği taşıyor. Çin hükümeti, bunu şiddetli bir şekilde kınıyor" denildi.

Açıklamada, Pekin'in, ABD'ye hatalarını düzeltme, Hong Kong Özerklik Yasası'nı yürürlüğe koymama, Çin'in Hong Kong dahil olmak üzere içişlerine karışılmasını durdurma çağrısı yaptığı belirtildi. Açıklamada, ABD'nin bunları devam ettirmesi durumunda Çin'in karşı tedbirler alacağına işaret edildi.

ABD'nin Hong Kong'a yönelik herhangi bir müdahalesine karşılık verileceğinin belirtildiği açıklamada, ABD'nin Ulusal Güvenlik Yasası'nı engelleme girişiminin "başarısızlığa mahkum" olduğu kaydedildi.

Bakanlık, "Hong Kong, Çin'in özel idari bölgesidir. Hong Kong işleri, tamamen Çin'in iç işlerine bağlıdır. Hiçbir ülkenin Hong Kong'a müdahale etme hakkı yoktur. Çin, ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma, Hong Kong'da refahı ve istikrarı sağlama ve Hong Kong'un içişlerine müdahale eden dış güçlere direnme konusunda tereddütsüz bir kararlılık ve irade göstermektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yürürlüğe giren son yasası, Washington'un Hong Kong'a yönelik imtiyazlarına son vermeyi ve Çin'e kent halkına "baskı uygulaması" nedeniyle yaptırım uygulamayı öngörüyor.

ABD'nin Hong Kong Özerklik Yasası'na göre, "Çin'in Hong Kong'un özerkliğini koruma konusundaki başarısızlığına katkıda bulunan yabancı kişi ve varlıklara" yaptırım uygulanacak.