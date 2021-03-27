Çin'den ABD ve Kanada'ya yaptırım kararı

Çin, Çin vatandaşlarına ve Sincan'daki kurumlara uygulanan yaptırımlara cevaben ABD ve Kanada'daki kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu (USCIRF) başkanı Gayle Manchin ve USCIRF başkan yardımcısı Tony Perkins'e yaptırım uygulayacağını söyledi.

Açıklamaya göre Çin, Kanadalı parlamento üyesi Michael Chong ve Kanada Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler ve Uluslararası Kalkınma Daimi Komitesi'nin Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi'ne de yaptırım uyguladı.