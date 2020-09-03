Çin'deki 2. Dünya Savaşı toplama kampı müzeye dönüştürülüyor

Japon faşizminin işgal altındaki Çin'de kurduğu bir toplama kampı müzeye dönüştürülecek. Söz konusu Weihsien toplama kampı Japon işgalciler tarafından Mart 1942'de kurulmuştu ve Ağustos 1945'e kadar 300'den fazlası çocuk dahil olmak üzere 2 binden fazla ABD, Kanada ve Batı ülkelerinden insanları hapsetmek için kullanıldı.

Weihian olarak da geçen Weihsien, Weifang kentinin eski adıdır.

Müzede, mahkumlar tarafından kullanılan gaz lambaları, su ısıtıcıları, saatler ve diğer eşyaların yanı sıra onların yaptıları el işleri sergileniyor.

Weifang Müzesi ve Weihsien toplama kampı müzesinin küratörü Ci Şuçun, "Toplama kampı, Japonların Batı ülkelerinin vatandaşlara yönelik saldırganlığının ve zulmünün tarihin bir kanıtıdır" dedi.

1882'de ABD'liler, onlarca yıldır kilise, hastane ve okul olarak kullanılan "Mutlu Yol Avlusu" adlı bir birna inşa ettiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında, yapı daha önce Pekin, Tianjin, Şandong ve Henan gibi bölgelerde yaşayan Batılıları hapsetmek için Japonlar tarafından bir toplama kampına dönüştürüldü.

Kamp, Japon birliklerinin teslim olmasından iki gün sonra, 17 Ağustos 1945'te kurtarıldı.