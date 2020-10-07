Çin'de yeni milyarderler ortaya çıktı, zenginler varlıklarını artırdı

Çin'de bu yıl pandemiyle birlikte 36 yeni milyarder ortaya çıktı. Ülkenin en zenginlerinin varlıklarını yaklaşık 500 milyar dolar artırdığı kaydedildi.

UBS ve PwC şirketleri tarafından yayınlanan son milyarderler raporuna göre, Çin'de milyarderlerin sayısı pandemide ekonominin yavaşlamasına karşın Ocak'tan Temmuz'a kadar 415'e yükseldi. Milyarderlerin toplam varlığıysa 1,68 trilyon dolar değerinde oldu. Ülkede on yıl önce milyarder sayısı 114'ken, milyarderlerin toplam varlığı 228 milyar dolardı.

Ülkedeki zenginlerin varlıklarındaki değer artışı, Nijerya'nın 2019'da 448 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasılasını (GSYİH) geçti. Milyarderlerin toplam 1,68 trilyon dolar değerindeki varlığıysa Rusya'nın GSYİH'sine yaklaştı.