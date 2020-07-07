Çin’in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü.
Yerel medya, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
Çin’de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Dış Haberler
Çin’in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü.
Yerel medya, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Patronların Ensesindeyiz