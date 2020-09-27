Çin’de maden kazası: 16 ölü

Çin resmi haber ajansı Xinhua, ülkenin güneybatısındaki kömür madeni kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Chongqing şehrindeki yerel bir enerji şirketine ait olan Songzao kömür madeninde yaşanan kazada madende mahsur kalan 17 madenciden sadece birinin sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Kazanın sebebi olarak madende yanan kayışların karbonmonoksit seviyesinin güvenli sınırların üstüne çıkmasına neden olması gösterildi.

Madene 75 kişilik bir kurtarma ekibi gönderilirken, 30 sağlık çalışanının da kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.