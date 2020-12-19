Çin'de kimyasal fabrikasında patlamada: En az 1 ölü, 4 yaralı

Çin menşeli Xinhua'nın yerel yetkililere dayanarak bildirdiğine göre, Cumartesi günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti'ndeki bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlama sonucu en az bir kişi öldü ve dört kişi yaralandı.

Cumartesi günü yerel saatle 00.46'da (Türkiye saatiyle Cuma 19.46) Anda kentindeki bir kimya atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından tesisin alev aldığı ve yangın sabaha kadar söndürülmediği bildirildi.

Bir kişinin öldüğü doğrulandı ve iki kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan dört kişiden ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan bir ekip, çevreye herhangi bir tehlikeli kimyasal madde sızıntısı olup olmadığını belirlemek için patlama bölgesini inceliyor.

Patlamanın nedeni şu anda bilinmiyor.